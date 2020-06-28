أخبار مصر

إرشادات زيارة المتاحف والمواقع الأثرية بعد الافتتاح

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قامت وزارة السياحة والآثار بالإعلان عن جميع الضوابط الخاصة بالسلامة الصحية من أجل الالتزام بها في جميع الموقع المتاحف الأثرية التي من المفترض فتجها ي بداية شهر يوليو ومن أهم هذه الإرشادات، القيام بتعقيم جميع المواقع الأثرية والمتاحف قبل أن يتم افتتحها وذلك تحت إشراف عدد كبير من المرممين وجميع الأمناء ومفتشين الآثار.

القيام بقياس درجة حرارة العاملين في المتاحف والأماكن السياحية كل يوم ولجميع الزائرين أيضاً، الحرص على توفير مسافة كبيرة بين جميع الأشخاص، القيام بارتداء الكمامات طوال فترة العمل، وعدم تشغيل الأشخاص الذي يظهر عليهم أي أعراض مرضية، توعية جميع العاملين بجميع الإجراءات.

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