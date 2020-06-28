أخبار مصر

متابعة ترميم أكبر مجموعة لوحة زيتية للأسرة العلوية

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قام كلاً من رئيس الإدارة المركزية للترميم الدكتور مصطفى عبد الفتاح ومدير عام ترميم متاحف القاهرة الكبرى الدكتور مدحت صابر ومدير عام المكتب الفني في الإدارة المركزية سيد عطية بمتابعة نهاية أعمال ترميم أكبر مجموعة من اللوحات الزيتية للأسرة العلوية في إدارة ترميم متحف المركبات الملكية ومتابعة جميع مراسم نقل اللوحات من معمل الترميم إلى قاعات العرض.

وقام رئيس الإدارة المركزية بالتأكيد على أن أعمال الترميم التي حدثت في اللوحات حدثت تبعاً لجميع الأساليب والطرق العلمية التي يتم اتباعها في ترميم اللوحات الزيتية كما أنه قام بعرض جميع الإجراءات التي من بينها توفير المواد والخامات اللازمة لجميع أعمال الترميم وذلك بفرق ترميم مدربة.

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