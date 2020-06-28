الحصول على رخصة بائع متجول بثلاثة جنيهات فقط

يعاني جميع الباعة الجائلين في شوارع مصر المختلفة من مطاردة بشكل يومي من جميع رجال الحي أو ما يطلق عليهم البلدية وهذا لعدم توافر رخصة خاصة بهم تمكنهم من إمكانية البيع في الشوارع بكل حرية وما يقوم البائعون الجاهلون بتجاهله هي الحصول على رخصة والتي لا يزيد سعرها عن ثلاثة جنيهات فقط.

فتبعاً لقرار مجلس الوزراء رقم 4248 لعام 1998 الذي يعمل على تبسيط الأمور على الكثير من المواطنين وتسهل إليهم الكثير من الخدمات من بين هذه الخدمات هي توفير رخصة لجميع الباعة الجائلين فهذه خدمة مقدمة من الجهات الإدارية المهنية تبعاً لجميع المستلزمات والأوراق التي تم الإعلان عنها للحصول على هذه الرخصة.