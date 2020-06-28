توقيع أصحاب المقاهي في الجيزة بعهد التزام بالإرشادات

قام رئيس حي الدقي اللواء أحمد عبد الفتاح بالمرور على جميع الكافيهات والمقاهي والمطاعم في نطاق الحي من أجل التأكيد على التزام أصحاب جميع المقاهي والكافيهات من أجل أن يقوموا بالالتزام بجميع الإجراءات الوقائية التي تسهل عليهم عملية فتح المقاهي والكافيهات والمحلات.

جاء ذلك الأمر تبعاً لجميع تعليمات محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد والتكليفات التي قام بتصديرها لجميع رؤساء الأحياء والمدن وهذا بسبب اتخاذهم قرار إعادة فتم العمل ابتداء من يوم السبت وسيتم العمل على متابعتهم والتأكد من التزام أصحاب المقاهي والكافيهات بهذه الإجراءات ومن الأفضل للجميع أن يلتزموا بالإجراءات الصحية لتجنب انتشار المرض وإصابتهم به والجميع يتابع التفاصيل.