أخبار مصر

أضرار رغبة اثيوبيا في ملء خزان سد النهضة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قام المحلل السياسي السوداني الأستاذ عطاف محمد مختار بالتأكيد على أن كلاً من مصر والسودان سيقفان على خط واحد في مشكلة سد النهضة كما أنه تم التأكيد على إصرار أثيوبيا على ملء الخزان دون الوصول لأي اتفاق نهائي يسبب أضرار كبيرة لكلاً من القاهرة والخرطوم.

وأكد خلال تداخله في مكالمة هاتفية على قناة الغد أن ملء الخزان سد النهضة دون التوصل لأي اتفاق يؤثر سلبياً بالتحديد على السودان، فأثيوبيا تريد أن تقوم بملء خزان النهضة دون أن تقوم بالوصول لأي اتفاقات قانونية مع مصر والسودان وأكد أن نهر النيل يعتبر مشروع مشترك بين كلاً من مصر والسودان وأثيوبيا ويجب ان يتم التفاهم فيه ولبس الصراع.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا