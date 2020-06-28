أضرار رغبة اثيوبيا في ملء خزان سد النهضة

قام المحلل السياسي السوداني الأستاذ عطاف محمد مختار بالتأكيد على أن كلاً من مصر والسودان سيقفان على خط واحد في مشكلة سد النهضة كما أنه تم التأكيد على إصرار أثيوبيا على ملء الخزان دون الوصول لأي اتفاق نهائي يسبب أضرار كبيرة لكلاً من القاهرة والخرطوم.

وأكد خلال تداخله في مكالمة هاتفية على قناة الغد أن ملء الخزان سد النهضة دون التوصل لأي اتفاق يؤثر سلبياً بالتحديد على السودان، فأثيوبيا تريد أن تقوم بملء خزان النهضة دون أن تقوم بالوصول لأي اتفاقات قانونية مع مصر والسودان وأكد أن نهر النيل يعتبر مشروع مشترك بين كلاً من مصر والسودان وأثيوبيا ويجب ان يتم التفاهم فيه ولبس الصراع.