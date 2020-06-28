شكرا لقرائتكم خبر عن تداول أجزاء من أسئلة امتحان الديناميكا للثانوية العامة.. والتعليم تحقق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداولت صفحات الغش الإلكترونى أجزاء من امتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة بعد بدء لجنة امنحان، فيما يتابع فريق مكافحة الغش بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ما تم تداوله للتأكد من صحته بالتنسيق مع اللجنة الفنية لواضعى أسئلة امتحانات الثانوية العامة فى الرياضيات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، استمرار تطبيق كافة الاجراءات الصحية للوقاية من كورونا داخل لجان الامتحانات، على رأسها تعقيم اللجان باستمرار، إَضافة إلى تسليم الطلاب كمامات، مشددة على أن ضوابط حماية الطلاب لن تقل حتى انتهاء الامتحانات.

وشددت الوزارة على أن امتحان مادة الديناميكا لطلاب الثانوية العامة، سيكون وفق مواصفات الورقة الامتحانية، حيث يتضمن 18 سؤالا يجب الطالب فى 28 صفحة داخل كر اسة البوكليت، كما أنه مخصص لها 30 درجة، كفرع من فروع مادة الرياضيات التطبيقية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الثانوية العامة المعدل، بعد خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل.

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وأدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا

والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

وطبقت وزارة التربية والتعليم كافة الإجراءات الصحية لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد، حيث سلمت الوزارة ولجان الامتحان الطلاب كمامات ومطهرات وتم تعقيم لجان ومقاعد الطلبة داخل الفصول.