شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تطهير 148 ألف منشأة حكومية مجانا للوقاية من كورونا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تقريراً من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية يفيد بقيام الهيئة ومديريات الطب البيطرى فى المحافظات بتطهير عدد 148 ألفا و418 منشأة، وذلك خلال الفترة من 14 مارس 2020 حتى 24 يونيو 2020 وبيانتها كالتالي: -

محافظة أسوان عدد الجهات التى تم تطهيرها 140، محافظة السويس عدد الجهات التى تم تطهيرها 15، محافظة بورسعيد عدد الجهات التى تم تطهيرها 183، محافظة القاهرة عدد الجهات التى تم تطهيرها 5774، محافظة المنوفية عدد الجهات التى تم تطهيرها 3826، محافظة الجيزة عدد الجهات التى تم تطهيرها 42621، محافظة البحيرة عدد الجهات التى تم تطهيرها 1689، محافظة الاسماعيلية عدد الجهات التى تم تطهيرها 274.

محافظة الوادى الجديد عدد الجهات التى تم تطهيرها 2017، محافظة مطروح عدد الجهات التى تم تطهيرها 300، محافظة القليوبية عدد الجهات التى تم تطهيرها 3014، محافظة بنى سويف عدد الجهات التى تم تطهيرها 708، محافظة البحر الاحمر عدد الجهات التى تم تطهيرها 1232، محافظة الدقهلية عدد الجهات التى تم تطهيرها 3516، محافظة الفيوم عدد الجهات التى تم تطهيرها 1569.

محافظة قنا عدد الجهات التى تم تطهيرها 249، محافظة الاسكندرية عدد الجهات التى تم تطهيرها 219، محافظة الشرقية عدد الجهات التى تم تطهيرها 35314، محافظة الغربية عدد الجهات التى تم تطهيرها 12725، محافظة دمياط عدد الجهات التى تم تطهيرها 719، محافظة كفر الشيخ عدد الجهات التى تم تطهيرها 303، محافظة الاقصر عدد الجهات التى تم تطهيرها 22859، محافظة المنيا عدد الجهات التى تم تطهيرها 3128، محافظة اسيوط عدد الجهات التى تم تطهيرها 5458، محافظة سوهاج عدد الجهات التى تم تطهيرها 699، محافظة شمال سيناء عدد الجهات التى تم تطهيرها 11، محافظة جنوب سيناء عدد الجهات التى تم تطهيرها 63.