شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الإسكان يشدد على الالتزام بالبرامج الزمنية لمشروعات الصرف بالريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية ورئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، اجتماعاً موسعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وفريق عمل الوحدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة في المناطق الريفية (SRSSP PforR) بمرحلتيه الأولى والثانية، واللتين يتم تمويلهما من خلال قرض من كل من البنك الدولى والبنك الآسيوي للإستثمار في البنية التحتية بمحافظات (الدقهلية – الشرقية – البحيرة – الغربية – المنوفية – دمياط).

واستعرض فريق العمل من خلال عرض تقديمى يوضح الأنشطة المختلفة للبرنامج الموقف التنفيذى للعقود الجارى تنفيذها بمحافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة، شاملاً إنشاء شبكات الانحدار ومحطات الرفع وخطوط الطرد، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتم استعراض الأثر الناتج عن الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد من جائحة فيروس كورونا ومدى تأثر أعداد العمالة بالمواقع وكذا التزام الشركات المنفذة بالبرامج الزمنية، وخطط التوريدات من داخل وخارج مصر، وما يتم إتخاذه من إجراءات تصحيحية من شركات المياه والشركات المنفذة للتغلب على الاثار الناتجة عن ذلك.

وشدد الدكتور سيد إسماعيل على أهمية الالتزام بالتوقيتات والبرامج الزمنية المُحددة للانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحي، وضرورة تذليل أى معوقات قد تؤثر على مواعيد التنفيذ، وأن يتم تدارك أي تأخر في تنفيذ الأعمال بوضع جدول زمني مُعدل بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي المعنية واستشاري دعم التنفيذ، على أن تقوم شركة المقاولات بالبدء فوراً فى الإجراءات التصحيحية وتنفيذ البرنامج الزمنى المُعدل بما يضمن إستمرار تحقيق النتائج المرتبطة بالسحب المُخططة بالبرنامج.

كما تم خلال الاجتماع عرض الأنشطة المجتمعية، وما تم اتخاذه من إجراءات مع شركات المياه والمقاولين بالمواقع لحماية العمالة وأطقم الإشراف للحد من الإصابة بفيروس COVID-19، وكذا متابعة وثائق التأمين بصورة دورية ومراعاة تجديد هذه الوثائق فى موعدها وذلك لحماية الحقوق الخاصة بجميع العاملين وأطقم الإشراف فى حالة الحوادث.

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وقال نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية ورئيس وحدة إدارة المشروعات ( PMU): تم استعراض ما تم من خطوات فى الدراسة البحثية الخاصة بإستطلاع وقياس مدى رضاء المواطنين عن الخدمة المقدمة لهم المتعلقة بالمياه والصرف الصحى، وأنه سيتم إنهاء المهمة فى الموعد المحدد لها، مضيفا أنه بالنسبة لخطط تحسين الأداء بالشركات، فقد تم استعراض الجهود التي تقوم بها وحدة ادارة المشروعات لمتابعة خطط تحسين الاداء ومؤشرات الأداء الخاصة بالشركات الست المشاركة بالمشروع، والذي أدى الي تحقيق الشركات المؤشرات الاثني عشر الخاصة بالبرنامج والمطلوب تحقيقها خلال العام المالى الجارى.

وشدد الدكتور سيد اسماعيل علي ضرورة متابعة هذه المؤشرات بشكل دوري لضمان توفير التدفق المالى اللازم لتنفيذ البرنامج من قبل البنك الدولي.