شكرا لقرائتكم خبر عن مد مستشفى مدينة الشروق بجهاز تحليل صورة دم كاملة للكشف عن حالات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عن دعم مستشفى الشروق العام "بجهاز تحليل صورة دم كاملة" بجانب عقد صيانة للجهاز لمدة سنة شامل قطع الغيار، تم توفيرها بالتنسيق بين الجهاز ومجلس الأمناء وممثلى المجتمع المدنى، وذلك للمساعدة فى إجراء التحاليل المطلوبة للكشف على حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد .

وقال المهندس عبدالرءوف: إن الجهاز يتمكن من إجراء (60) تحليلا فى الساعة وإظهار النتائج من خلال تقرير مطبوع موضح به تفاصيل الحالة، علاوة على تزويد الجهاز بالمحاليل اللازمة للمساهمة فى إجراء (2400) اختبار .

وأشار رئيس جهاز مدينة الشروق إلى أنه جارٍ التنسيق مع ممثلى المجتمع المدنى لتوفير المزيد من المستلزمات الطبية حرصا على السلامة العامة، وضمن الإجراءات اللازمة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

كان المهندس عبدالرءوف الغيطى رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، قد أكد بأنه تم شن حملة لإزالة مخالفات الوحدات السكنية بمنطقة إسكان الشباب بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة، لافتا إلي أن لجنة الإزالة الفورية المشكلة بعضوية كل من جهازمدينة الشروق وشرطة التعمير تمكنت من إزالة (10) حالات تعد لبعض مالكي الوحدات السكنية بالمنطقة، حتى يتسنى استكمال أعمال الصرف الخاصة بالعمارات، وكذا عمل الصيانة الدورية للغرف، مع تحرير محضر مخالفة على الوحدة وإلزامه بإعادة الشىء لأصله.

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كما أكد رئيس الجهاز بأن الحملات مستمرة ولن يتم السماح بأى أعمال مخالفة حفاظاً على النسق المعمارى لمدينة الشروق، وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطى، أن بعض المخالفات تمثلت فى زيادة بلكونات الدور الأرضى بغرض ضم مساحة للوحدة، والذى يعتبر تعديا على أملاك الدولة والمرافق العامة بالمنطقة.