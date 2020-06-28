أخبار مصر | النائبة فايقة فهيم تطالب بمنع الشيشة الإلكترونية في المقاهي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 11:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر النائبة فايقة فهيم تطالب بمنع الشيشة الإلكترونية في المقاهي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، عن تقدمها بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزير التنمية المحلية اللواء محمد شعراوي، بشأن تحايل بعض من أصحاب الحكومة على الإجراءات الوقائية التي فرضتها الحكومة لعودة الحياة تدريجيا والاتجاه لعودة بعض الأنشطة بنسبة لا تتعدى 25% وذلك بتقديم الشيشة الإلكترونية بدلًا من الشيشة العادية، مطالبة بإصدار قرار بمنعها نهائيًا لخطورتها.

وأكدت "فهيم" في طلبها، اليوم الأحد، أن الشيشة تتسبب في زيادة فرص العدوى بين المواطنين وبعضهم البعض نتيجة الأنفاس التي تخرج من فم الأشخاص والتي تحتوي على رذاذ من الممكن أن يكون حاملا للفيروس ويصيب شخص أخر، مما يُشكل خطورة كبيرة على معدل زيادة الإصابات، كما أنها تحتوي على كميات هائلة من النيكوتين، والتي تؤدي إلى تداعيات سلبية، خاصة على مستوى الجهاز المناعي والقلب والأوعية الدموية.

وتابعت أن عدد كبير من المقاهي لجأ إلي استخدامها في ضوء غياب واضح للرقابة والحملات التفتيشية على المقاهي في اليوم من إعادة فتحها، مشيرة إلي أن المقاهي التي توجد في الشوارع الجانبية تخالف تنفيذ الإجراءات الوقائية التي أعلنتها الحكومة، الأمر الذي يتطلب تدخل شديد ورقابة مُكثفة على تلك المناطق لا سيما الشعبية والعشوائية.

وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة صدور قرار من قبل جميع المحافظين بمنع تداول الشيش الإلكترونية في المقاهي والتشديد على تعريض صاحب المقهى لغرامة مالية كبيرة وغلق للمكان في حالة عدم تنفيذ ذلك.

وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء، مصطفي مدبولي، في مؤتمر صحفي: إن هناك إجراءات احتراية جديدة لكل القطاعات االمختلفة سيتم تطبيقها إعتبارًا من السبت 27 يونيو، وهذه الإجراءات هي:

1- إعادة فتح المطاعم والمقاهي مع السماح فقط من وجود 25% من طاقتها الاستيعايبة، لو بتستقبل 100 تستقبل 25 عميل فقط، وده تحرك تدريجي، وسيتم منع تناول الشيشة لأنها أحد اسباب انتقال العدوي، مهما تم أخذ الاحتياطات.

2-فتح الفنادق بنسبة إشغال 50%.

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3- إغلاق المحال والمولات التجارية الساعة التاسعة مساءًا.

4- إغلاق المطاعم والمقاهي الساعة العاشرة مساءًا.

5- استمرار غلق الأماكن التي يحدث فيها تكدس مثل الحدائق والشواطئ سبب التخوف من التكدسات والتجمعات لفترة مؤقتة.

6- تشغيل وسائل النقل الجماعي حتي منتصف الليل وتعود لاستئناف نشاطها الساعة الرابعة صبًاحا

7- فتح دور العبادة لإداء الشعائر اليومية، ولكن مع تعليق الصلوات الجماعية الأسبوعية (مثل صلاة الجمعة والأحد بالكنسية) لفترة للحد من التكدسات الكبيرة، مع اتخاذ كافة الإجرءات الاحترازية مثب غلق دورات المياه لنحد من فرض انتقال العدوي في هذه الأماكن.

8- تعليق عمل دور المناسبات في دور العبادة لأنه ينتج عنها تجمعات كبيرة.

9- فتح النوادي ومراكز الشباب أمام الممارسات الرياضية بنسبة استيعابية 25%.

10- إعادة فتح المنشات الثقافية والسينمات بـ 25% من قدرتها الاستيعابية مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية.