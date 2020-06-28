أخبار مصر | إلهامي عجينة يعتدي بالضرب والسب على فرد أمن بمستشفى المنصورة الجامعي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 11:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر إلهامي عجينة يعتدي بالضرب والسب على فرد أمن بمستشفى المنصورة الجامعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقدم النائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب بالدقهلية، على الاعتداء بالسب والضرب على أحد أفراد الأمن الإداري بمستشفى المنصورة الجامعي.

وتعود الواقعة أثناء توجه النائب إلى المستشفى وبصحبته حالة مرضية من أهالي دائرته و2 من أقارب الحالة، وخلال دخولهم المستشفى تشاجر النائب المذكور مع فرد أمن إداري بالمستشفى وتعدى عليه بالسب والضرب دون إصابته.

وجاء الاعتداء نتيجة لاعتراض فرد الأمن على السماح بدخول أقارب المريض رفقة النائب إلى المستشفى، وتم الصلح والتراضي بينهما.