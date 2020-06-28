شكرا لقرائتكم خبر عن صور ..رئيس مجلس مدينة أوسيم يتابع تطبيق الإجراءات الوقائية بامتحانات الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى اللواء محمد عبد الحميد رئيس مجلس مدينة أوسيم جولة تفقدية على لجان امتحانات الثانوية العامة المنعقدة بنطاق أوسيم حيث تفقد مدرسة اوسيم الثانوية المشتركة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على طلاب الثانوية العامة أثناء دخول الإمتحانات .

واطمأن اللواء محمد عبد الحميد على تنفيذ إجراءات الوقاية أثناء دخول الطلاب حيث يتم مرور الطلاب من كبائن التعقيم بمجرد الدخول الى المدرسة بالإضافة إلى توزيع الكمامات وجونتيات الأحذية على الطلاب أثناء الدخول وخضوع الطلاب لمقياس الحرارة .

كما تفقد اللواء محمد عبد الحميد مقر غرفة العزل المخصصة للطوارئ داخل المدرسة واطمأن على تجهيزها ، بالإضافة إلى تفقد غرفة الزائرة الطبية المخصصة بالمدرسة لإسعاف الطلاب حال وجود طوارئ للاطمئنان على توفر الأدوية والأجهزة الطبية .

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وكانت وصلت أوراق امتحانات طلاب الثانوية العامة حيث تم تسليمها إلى رؤساء اللجان، وبدء السماح للطلاب بالدخول إلى لجان الامتحانات وسط تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد حيث الحفاظ على التباعد الاجتماعى وكذلك مرور الطلاب من كبائن التعقيم قبل الدخول الى اللجان الامتحانية، وارتداء الطلاب الكمامات .

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2020 ، الأحد 21 يونيو، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، حيث أدى طلاب الثانوية العامة الأحد الماضى امتحان اللغة العربية وأدوا الخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى واليوم يؤدى طلاب علمى امتحان الديناميكا ، والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

‏وقررت وزارة التربية والتعليم توفير كافة الضوابط والاجراءات الصحية حيث يتم تسليم الطلاب قرابة 33 مليون كمامة خلال أيام الامتحانات، إَضافة إلى تركيب بوابات تعقيم وتعقيم اللجان على مستوى الجمهورية بواقع 2216 لجنة سير، وتسلم الطلاب مطهرات وتحقيق تباعد بين الطلاب لحطة دخولهم اللجان بمعدل مترين بين كل طالب وأخر، وأيضا داخل اللجنة الفرعية بمعدل متر ونصف على الأقل لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد.