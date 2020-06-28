شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: إزالة 201 مخالفة على الترع خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس طارق عواد رئيس قطاع الرى بأن القطاع قام خلال هذا الأسبوع بتنفيذ عدد من الإزالات على الترع بلغت 201 مخالفة، حيث بلغ إجمالى الإزالات التى تم تنفيذها على الترع منذ يناير 2015 حتى الآن 141 ألف و470 ازالة.

شملت الإزالات تنفيذ 40 مخالفة بمحافظة المنوفية، و29 إزالة بمحافظة القليوبية، وكذلك 51 إزالة بمحافظة الجيزة إلى جانب 1 إزالة بمحافظة سوهاج علاوة على 21 إزالة بمحافظة الشرقية، و13 إزالة بمحافظه البحيرة و14 إزالة بمحافظة الدقهلية و 14ازالة بمحافظة اسيوط و 2 إزالة بمحافظة الغربية و6 إزالات بمحافظة المنيا و 10 إزالات بمحافظة قنا.

وتؤكد وزارة مضيها قدما فى تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة فى شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة فى الوحدات المحلية للحفاظ منافع الرى والصرف من التعديات والتصدى لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.

وكان وزير الرى قد كلّف باتخاذ كافة الإجراءات الفورية من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية حيال مواجهة التعديات على النيل فى مهدها ويعرض تقرير شهرى بموقف تنفيذ الإزالات بكل جهة والتأكيد على استمرار ازالة التعديات على كل منافع الرى وتحويل المتعدين إلى النيابة العسكرية.