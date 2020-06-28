معلمون متطوعون بأكتوبر ينظمون دخول طلاب الثانوية ومنع تواجد أولياء الأمور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل عددا من المعلمين المتطوعين، مشاركتهم فى أعمال تنظيم دخول طلاب الثانوية للجان مدرسة الحى الثانى الرسمية لغات، بمدينة 6 أكتوبر، ومنع وجود ازدحامات أمام بوابات المدرسة، أو أولياء أمور، ويعد اليوم هو ثانى أيام مشاركتهم بعمليات التنظيم التطوعية، بعد امتحان اللغة الأجنبية الأولى.
وبدء منذ قليل توافد طلاب الثانوية العامة، على لجان مادة الرياضيات، بمدرسة الحى الثانى الرسمية لغات، بمدينة 6 أكتوبر، شهدت بوابات المدرسة.
وكانت قد قالت إحدى المدرسات المشاركات فى لجان التنظيم، إنها وبالتعاون مع حوالى 10 من المعلمين من مدرستها تطوعوا للعمل فى لجان التنظيم لدخول طلاب الثانوية العامة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لحمايتهم من عدوى فيروس كورونا، رغم عدم تكليفهم رأى أعمال خاصة بالمراقبة أو التصحيح أو أى إجراء يتعلق بامتحانات الثانوية العامة، مشيرة إلى أنها فور سماعها من الإدارة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر حاجتها لتطوع معلمين، قررت التطوع والمشاركة.
وأشارت إلى أن كل مدرسة على مستوى المدينة تطوع منها 10 معلمين، للمساعدة فى تنظيم إجراءات سير وزارة التربية والتعليم، لحين انتهاء امتحانات الثانوية العامة، لافته إلى أنه تم تقسيم المعلمين المتطوعين إلى مجموعتين، الأولى لتنظيم دخول الطلاب إلى اللجان، ومنع ازدحام أولياء الأمور أمام بوابات المدرسة، والمجموعة الثانية معنية بتنظيم الطلاب داخل بوابات المدرسة، لحين دخولهم اللجان.
ومنع المعلمون المتواجدون خارج اللجان اصطحاب أولياء الأمور للطلاب إلى بوابات المدرسة، ومنع اقتراب سياراتهم إلى المدرسة.
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2020 ، الأحد 21 يونيو، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.
وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.
وقررت وزارة التربية والتعليم توفير كافة الضوابط والاجراءات الصحية حيث يتم تسليم الطلاب قرابة 33 مليون كمامة خلال أيام الامتحانات، إَضافة إلى تركيب بوابات تعقيم وتعقيم اللجان على مستوى الجمهورية بواقع 2216 لجنة سير، وتسلم الطلاب مطهرات وتحقيق تباعد بين الطلاب لحطة دخولهم اللجان بمعدل مترين بين كل طالب وأخر، وأيضا داخل اللجنة الفرعية بمعدل متر ونصف على الأقل لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد.
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