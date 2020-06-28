معلمون متطوعون بأكتوبر ينظمون دخول طلاب الثانوية ومنع تواجد أولياء الأمور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل عددا من المعلمين المتطوعين، مشاركتهم فى أعمال تنظيم دخول طلاب الثانوية للجان مدرسة الحى الثانى الرسمية لغات، بمدينة 6 أكتوبر، ومنع وجود ازدحامات أمام بوابات المدرسة، أو أولياء أمور، ويعد اليوم هو ثانى أيام مشاركتهم بعمليات التنظيم التطوعية، بعد امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

وبدء منذ قليل توافد طلاب الثانوية العامة، على لجان مادة الرياضيات، بمدرسة الحى الثانى الرسمية لغات، بمدينة 6 أكتوبر، شهدت بوابات المدرسة.

وكانت قد قالت إحدى المدرسات المشاركات فى لجان التنظيم، إنها وبالتعاون مع حوالى 10 من المعلمين من مدرستها تطوعوا للعمل فى لجان التنظيم لدخول طلاب الثانوية العامة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لحمايتهم من عدوى فيروس كورونا، رغم عدم تكليفهم رأى أعمال خاصة بالمراقبة أو التصحيح أو أى إجراء يتعلق بامتحانات الثانوية العامة، مشيرة إلى أنها فور سماعها من الإدارة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر حاجتها لتطوع معلمين، قررت التطوع والمشاركة.

وأشارت إلى أن كل مدرسة على مستوى المدينة تطوع منها 10 معلمين، للمساعدة فى تنظيم إجراءات سير وزارة التربية والتعليم، لحين انتهاء امتحانات الثانوية العامة، لافته إلى أنه تم تقسيم المعلمين المتطوعين إلى مجموعتين، الأولى لتنظيم دخول الطلاب إلى اللجان، ومنع ازدحام أولياء الأمور أمام بوابات المدرسة، والمجموعة الثانية معنية بتنظيم الطلاب داخل بوابات المدرسة، لحين دخولهم اللجان.

ومنع المعلمون المتواجدون خارج اللجان اصطحاب أولياء الأمور للطلاب إلى بوابات المدرسة، ومنع اقتراب سياراتهم إلى المدرسة.

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