شكرا لقرائتكم خبر عن أهمهم السلاملك والحرملك.. أربع مبان أثرية بمنطقة المنتزه تعود لأسرة محمد على والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضم منطقة المنتزه بالإسكندرية عددًا من المواقع الأثرية المهمة، من قصور وحدائق والتى تعود لأسرة محمد على باشا، وتحظى بشهرة كبيرة لكل زوار عروس البحر الأبيض المتوسط.

وكان الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار قد تفقد منطقة المنتزة وتفقد الحدائق والمساحات الخضراء الشاسعة بها والسلاملك والحرملك وكشك الشاي والصوبة الملكية والطاحونة والفنار.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري أن هناك أربعة مبانٍ في المنتزة مسجلة في عداد الآثار الإسلامية والقبطية هم قصر السلامليك وقصر الحرملك والطاحونة والفنار وكشك الشاي. وإليك أبرز المعلومات عن تلك المبانى:

1. القصور الملكية بمنطقة المنتزة، ترجع بدايتها للخديوي عباس حلمي الثاني سنة 1892.

2. بها أربعة أماكن مسجلة أثريًا هم قصر السلاملك وقصر الحرملك وطاحونة الهواء وكشك الشاي.

3. قصر السلاملك شيده الخديوي عباس حلمي الثاني عام 1892 م، ليكون استراحة لصديقتة المجرية الكونتيسة ماري توروك هون زندو والتي تزوجها فيما بعد وعرفت باسم جويدان هانم.

4. يعد من أهم المباني المشيدة بحدائق المنتزه.

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5. وقام الخديوي عباس حلمي التاني ببنائه علي نفس نسق القصور النمساوية وسط الغابات عام 1892 ويطل هذا القصر علي البحر المتوسط.

6. ويتكون القصر من بدروم وثلاثة طوابق بالإضافة إلى مبني ملحق وقد خصص الدور الأرضي لمكتب الخديوي وقاعات الاستقبال والطعام بينما خصص الطابقان التاليان كحجرات للنوم ومعيشة خاصة بالأسرة.

7. و للقصر أربع واجهات الشمالية تطل علي البحر والثلاث الأخرى تطل على الحدائق.

8. أما قصر الحرملك شيده الملك فؤاد الأول 1925 وكان المقر الصيفي للعائلة المالكة لقضاء فصل الصيف.

9. يتميز القصر بالجمع بين الطرز الفنية المختلفة وأبرزها الطراز البيزنطي والقوطي والكلاسيكي كما يتميز بزخارف التي صنفت علي طراز الباروك والركوكو.

10. وعن طاحونة الهواء فهي أقدم منشأه في مجموعة المنتزه وقام ببنائها محمد علي باشا عام 1807.

11. وكشك الشاي تم تسجيله أثرياً بالقرار عام 2010.