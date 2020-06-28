شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مرورية وخدمات تأمين لامتحانات الثانوية العامة بالقاهرة والجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل إدارتى مرور القاهرة والجيزة صباح اليوم الأحد، حملاتها بمحاور وميادين وشوارع العاصمة والجيزة لإزالة أي أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات أثناء ذهاب طلاب الثانوية العامة للامتحانات في ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة، حيث انتشرت الخدمات المرورية والأمنية أمام ومحيط المدارس والمجمعات الطلابية لتنظيم الحركة المرورية وتحقيق السيولة المرورية لسرعة وصول الطلاب لأماكنهم، فضلا عن رصد الحالة الأمنية.

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كما انتشر رجال المرور بالمحاور وميادين وشوارع العاصمة والجيزة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، وتحقيق السيولة المرورية اللازمة، لمواجهة التكدسات المرورية أثناء الذهاب الطلاب للامتحانات، ورفع المركبات المتروكة أمام جميع المدارس خشية استخدامها في أعمال عدائية، فضلا عن قيام خبراء المفرقعات بالتمشيط الدوري.

ويؤدي نحو 653 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة 2020 موزعين على 3313 لجنة على مستوى الجمهورية، ويشارك في الامتحانات هذا العام 168 ألف مراقب وملاحظ، ويتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة في 49 كنترولا، ويشارك في أعمال تصحيح الامتحانات 33434 مصححا.