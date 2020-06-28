شكرا لقرائتكم خبر عن المراغى يدعو "عمال مصر" لمواصلة العمل مع الالتزام بالإجراءات الإحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا النائب البرلماني جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للنقل البرى، جميع عمال مصر إلى الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التى أعلنتها الدولة، من تباعد إجتماعى، وارتداء الكمامات، والاستمرار في تعقيم مواقع العمل، وغيرها من إجراءات "الوقاية" من فيروس كورونا.

وقال "المراغي" في تصريحات صحفية له اليوم الأحد، إن قرارات الحكومة الجديدة بفتح العمل تدريجيا، وتقليل ساعات الحظر لا تعنى أن الوباء قد زال، ولكن تتطلب المزيد من الاحترازات، موضحا أن التنظيم العمالى بكافة نقاباته العامة قدم كل أشكال الدعم للعمال من دعم مالى، ودعم معنوى وتوعوى، لمواجهة هذا الوباء الذي يهدد العالم أجمع .

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وأوضح المراغى، أن النقابة العامة للنقل البري التي يرأسها –على سبيل المثال- قدمت مبلغ 5 ملايين جنيه إلى الصندوق التابع لمجلس الوزراء ،تنسيقا مع وزيرة التخطيط، لدعم السائقين المتضررين من "كورونا"، والذين سجلوا أسمائهم لدى "الصندوق".

وقال "المراغي" أن الاتحاد العام الذى يقف مدافعا عن العمال وحقوقهم المشروعة، يتواصل بشكل مستمر مع قواعده فى مواقع العمل والإنتاج عن طريق النقابات العامة، واللجان النقابية، ليس فقط للاستماع إلى مطالبهم وتوصيلها إلى صناع القرار، وحثهم على المزيد من الإنتاج لمواجهة التحديات التى تواجه الوطن داخليا وخارجيا، ولكن لتقديم كافة أنواع الدعم والتوعية لمواجهة الأوبئة، حرصا على سلامة عمال مصر الأوفياء .