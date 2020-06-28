شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة امتحانات ثانوية عامة بأكتوبر تمنع دخول طالب قبل ارتداء الكمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع المعلمون المتواجدون بلجان الثانوية العامة بمدرسة الحى الثانى الرسمية لغات، بمدينة 6 أكتوبر، التزام الطلاب خلال دخولهم اللجان بالإجراءات الاحترازية، للحماية من فيروس كورونا المستجد.

واستوقف المعلمون أحد الطلاب لعدم ارتدائه الكمامة، قائلين له:"الكمامة ضرورية لدخول اللجنة، وممنوع اصطحاب أى موبايلات، ولابد من إظهار رقم الجلوس فى يدك أثناء الدخول"، مما دفع الطالب لإخراج كمامة من حقيبته وارتدائها".

وبادر أحد المعلمين المتطوعين للمشاركة فى عمليات تنظيم دخول الطلاب للجان، باستقبال الطلبة برش كحول على أيديهم قبل الدخول من بوابات المدرسة.

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وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2020 ، الأحد 21 يونيو، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

وقررت وزارة التربية والتعليم توفير كافة الضوابط والاجراءات الصحية حيث يتم تسليم الطلاب قرابة 33 مليون كمامة خلال أيام الامتحانات، إَضافة إلى تركيب بوابات تعقيم وتعقيم اللجان على مستوى الجمهورية بواقع 2216 لجنة سير، وتسلم الطلاب مطهرات وتحقيق تباعد بين الطلاب لحطة دخولهم اللجان بمعدل مترين بين كل طالب وأخر، وأيضا داخل اللجنة الفرعية بمعدل متر ونصف على الأقل لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد.