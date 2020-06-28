التعليم: 104 آلاف طالب بشعبة علمى رياضيات يؤدون امتحان الديناميكا 10 صباحا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن قرابة 104 آلاف طالب وطالبة بشعبة العلمى رياضيات يؤدون امتحان مادة الديناميكا اليوم الأحد فى العاشرة صباحا من إجمالى 667 الف طالب بالثانوية العامة.

وشهد محيط اللجان منذ السابعة صباحا استعدادات مكثفة وتنظيف محيط اللجان لاستقبال الطلاب ودخولهم فى الثامنة صباحا حتى التاسعة.

وتعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، امتحانات الثانوية العامة للأسبوع الثانى على التوالى، حيث يؤدى اليوم الأحد طلاب شعبة علمى رياضيات امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" كما يؤدي طلاب الثانوية العامة "مكفوفين" امتحان مادة الجغرافيا "ورقة أولى"، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين امتحان مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات"اللغة الأجنبية الثانية" ومقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية.

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وأكدت وزارة التربية والتعليم، استمرار تطبيق كافة الاجراءات الصحية للوقاية من كورونا داخل لجان الامتحانات، على رأسها تعقيم اللجان باستمرار، إَضافة إلى تسليم الطلاب كمامات، مشددة على أن ضوابط حماية الطلاب لن تقل حتى انتهاء الامتحانات.

وشددت الوزارة على أن امتحان مادة الديناميكا لطلاب الثانوية العامة، سيكون وفق مواصفات الورقة الامتحانية، حيث يتضمن 18 سؤالا يجب الطالب فى 28 صفحة داخل كر اسة البوكليت، كما أنه مخصص لها 30 درجة، كفرع من فروع مادة الرياضيات التطبيقية، لافتة إلى أن الامتحان يبدأ فى العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا لمدة ساعتين.