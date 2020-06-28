شكرا لقرائتكم خبر عن ما الإجراءات الواجب توافرها لدخول مول أو مطعم بالجيزة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت محافظة الجيزة عددًا من الضوابط لتنظيم الدخول إلى المولات بعد فتحها السبت المقبل، لمواجهة فيروس كورونا، ضمن خطة التعايش التى أعلن عنها رئيس الوزراء.

ومن بين هذه الضوابط:

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ارتداء الكمامة قبل الدخول. المحافظة على وجود متر علي الأقل بين كل شخص. الحفاظ على تواجد 25% من نسب الإشغال. السماح بتواجد 6 أشخاص من أسرة واحدة بحد أقصى فى المطعم أو المول. الحرص على تواجد مترين بين الطاولات فى المطاعم. وضع المطهرات بمدخل المول والمطعم.

يذكر أنه من بين القرارات التى تم الإعلان عنها في اجتماع الحكومة، إعادة فتح المطاعم والمقاهى اعتبارًا من السبت المقبل.. بطاقة 25%.. مع منع الشيشة، غلق المحال والمولات من التاسعة مساءً بدلاً من السادسة، غلق المطاعم والمقاهى فى العاشرة مساءً، استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ، استمرار عمل وسائل النقل الجماعى حتى منتصف الليل، عودة الصلوات الخمس بالمساجد اعتبارًا من السبت مع تعليق الصلوات الرئيسية، إعادة فتح المسارح والسينمات اعتبارًا من السبت المقبل.. بطاقة 25% ، إلغاء حظر التجوال مع فرض الإجراءات الاحترازية.