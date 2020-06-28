شكرا لقرائتكم خبر عن بالكمامات.. بدء دخول طلاب الثانوية العامة بأوسيم للجان الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ طلاب علمى رياضة الدخول الى مقر لجان امتحانات الثانوية العامة بأوسيم لأداء امتحان مادة الديناميكا المقرر بدئه فى تمام الساعة العاشرة صباحا.

وشهد دخول طلاب الثانوية العامة إلى اللجان تنظيم كامل ومراعاة لإجراءات التباعد الاجتماعى بين الطلاب أثناء عمليات الدخول وذلك ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا .

فيما شهد مقر اللجنة تواجد موظف لتوزيع كمامات على الطلاب من الذين لم يرتدوا كمامات أو اتلفت الكمامة الخاصة بهم بالإضافة إلى وجود بوابات التعقيم بمداخل المدرسة لمرور الطلاب بها قبل الدخول الى مقر اللجنة .

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كما شهد محيط مقر اللجان تواجد شرطى ملحوظ لتأمين عمليات دخول طلاب الثانوية العامة للجان ومتابعة الحالة الأمنية .

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2020 ، الأحد 21 يونيو، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، حيث أدى طلاب الثانوية العامة الأحد الماضى امتحان اللغة العربية وأدوا الخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى واليوم يؤدى طلاب علمى امتحان الديناميكا ، والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

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وقررت وزارة التربية والتعليم توفير كافة الضوابط والاجراءات الصحية حيث يتم تسليم الطلاب قرابة 33 مليون كمامة خلال أيام الامتحانات، إَضافة إلى تركيب بوابات تعقيم وتعقيم اللجان على مستوى الجمهورية بواقع 2216 لجنة سير، وتسلم الطلاب مطهرات وتحقيق تباعد بين الطلاب لحطة دخولهم اللجان بمعدل مترين بين كل طالب وأخر، وأيضا داخل اللجنة الفرعية بمعدل متر ونصف على الأقل لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد.