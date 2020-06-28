شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل اليوم 45 رحلة طيران دولى وداخلى لنقل عالقين وبضائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل مطار القاهرة الدولى ، على مدار اليوم الأحد، 45 رحلة طيران ركاب وبضائع دولية وداخلية وخاصة، تقل 4655 راكبا مصريا، كما يغادر المطار 46 رحلة سفر استثنائية إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل حوالى 2705 ركاب.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن صالات الوصول سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة رحلات وصول من عدة دول منهم، السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وعمان، بالاضافة الي عدة عواصم اوروبية، وتشمل رحلات طيران لشركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، بالإضافة إلى العديد من رحلات طائرات الشحن الجوى والرحلات الخاصة، ما يؤكد جاهزية المطار لاستقبال الركاب والسائحين، حيث يتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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كان الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، أعلن عن عودة حوالي 57 ألف من المصريين العالقين في عدد من العواصم والمدن الدولية علي متن 315 رحلة جوية استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران وشركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني ، وذلك فى ضوء سعى الدولة المصرية نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن.