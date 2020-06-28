شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار الشرطة النسائية بمحيط لجان امتحانات الثانوية بالقاهرة والجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عززت عناصر الشرطة النسائية بالقاهرة والجيزة صباح اليوم الأحد، من تواجدها بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة لتأمين دخول وخروج الطالبات فى ثالث أيام الامتحانات، وتأتي امتحانات الثانوية العامة 2020 مختلفة عن سابقاتها بسبب انعقادها في ظل جائحة كورونا، واتخذت وزارة التربية والتعليم مجموعة كبيرة من الإجراءات الاحترازية؛ فأعلنت الوزارة الاستعانة بنحو 17 ألف جهاز لقياس درجات الحرارة للطلاب والمعلمين في اللجان بجانب توفير 33 مليون كمامة للطلاب والمعلمين والعمال وكافة المشاركين في أعمال الامتحانات، و7 ملايين جوانتي، و6 آلاف عبوة مطهر، وجعلت 14 طالبا فقط داخل اللجنة الفرعية لتوفير مسافات آمنة بين الطلاب.

وتشمل الإجراءات الاحترازية منع أولياء الأمور من التواجد مع الطلاب قبل أو بعد الامتحان ويمنع تواجدهم أمام اللجان خوفا من انتشار فيروس كورونا، وكذلك يمنع تجمهر الطلاب داخل اللجنة أو خارجها أو التجمهر قبل أو بعد الامتحان.

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ويعتمد على عناصر الشرطة النسائية بمحيط اللجان فى التنظيم ومساعدة الطالبات في الدخول والخروج من اللجان وإزالة المعوقات التى تواجههن ورصد أي محاولات شغب أو عنف أو تحرش.

كما تقوم بمنع انتظار أولياء الأمور بمحيط مدارس الفتيات والمدارس المشتركة لتهيئة مناخ مناسب للطلاب لأداء الامتحان وذلك لمنع الازدحام ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا.