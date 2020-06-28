شكرا لقرائتكم خبر عن لجان الثانوية العامة تتسلم بوكليت المواد غير المضافة للمجموع من الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت لجان الثانوية العامة فى استلام بوكليت المواد غير المضافة للمجموع من طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد، حيث أفادت طالبات لجنة المنيرة الإعدادية والتى تؤدى فيها طالبات عدة مدارس امتحانات الثانوية العامة 2020، أنهن قمن بتسليم بوكليت المواد غير المضافة للمجموع لمادتى التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء اليوم .

وكانت لجان امتحانات الثانوية العامة سلمت الطلاب بوكليت المواد غير المضافة للمجموع الأحد الماضى 21 يونيو الجارى، حيث قام الطلاب بالإجابة عليها وتسليمها، فيما حددت وزارة التربية والتعليم، الخميس المقبل 2 يوليو موعد استلام بوكليت المواد غير المضافة للمجموع للجان الامتحانات.

وتعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، امتحانات الثانوية العامة للأسبوع الثانى على التوالى، حيث يؤدى اليوم الأحد طلاب شعبة علمى رياضيات امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" كما يؤدي طلاب الثانوية العامة "مكفوفين" امتحان مادة الجغرافيا "ورقة أولى"، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين امتحان مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات"اللغة الأجنبية الثانية" ومقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية.

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وأكدت وزارة التربية والتعليم، استمرار تطبيق كافة الاجراءات الصحية للوقاية من كورونا داخل لجان الامتحانات، على رأسها تعقيم اللجان باستمرار، إَضافة إلى تسليم الطلاب كمامات، مشددة على أن ضوابط حماية الطلاب لن تقل حتى انتهاء الامتحانات.

وشددت الوزارة على أن امتحان مادة الديناميكا لطلاب الثانوية العامة، سيكون وفق مواصفات الورقة الامتحانية، حيث يتضمن 18 سؤالا يجب الطالب فى 28 صفحة داخل كر اسة البوكليت، كما أنه مخصص لها 30 درجة، كفرع من فروع مادة الرياضيات التطبيقية، لافتة إلى أن الامتحان يبدأ فى العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا لمدة ساعتين.