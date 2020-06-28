شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تعديلات السكة الحديد بشأن جداول تشغيل القطارات بعد إلغاء حظر التجوال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” 9 معلومات مهمة عن الجداول الجديدة للقطارات التى أعدتها السكة الحديد بالتزامن مع إلغاء حظر التجوال سواء التى تم البدء فى تطبيقها مع بداية الأسبوع الجارى أو التى ستطبق ابتداءً من الأربعاء المقبل.

١- أجرت هيئة السكة الحديد تعديلات موسعة على جداول تشغيل قطارات خطوط الوجهين القبلى والبحرى مع تطبيق قرار إلغاء حظر التجوال.

٢- تعديلات جداول التشغيل بخطوط الوجه البحرى تشمل إعادة تشغيل كافة القطارات المكيفة الفرنساوى المدرجة بجداول أول يوليو 2019 مع مد مسير قطار رقم 925 ليصل إلى الإسكندرية ابتداء من أول يوليو المقبل.

٣- التعديلات ضمت إعادة تشغيل جميع القطارات السياحية وإعادة تشغيل القطارات المميزة المدرجة بجداول أول يوليو 2019 مع بداية الأسبوع الجارى.

٤- التعديلات شملت إيقاف تشغيل قطارات أرقام 1967 و1120 و1121 مع بداية الأسبوع الجارى.

٥- التعديلات تتضمن تشغيل القطار المكيفة استانلس استيل أرقامى 927 و926 وإعادة تشغيل أيضا قطارى رقمى 921 و913 ابتداء من أول يوليو المقبل.

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٦- التعديلات تشمل تشغيل قطارات أرقام 959 و961 و960 من أول يوليو.

٧- التعديلات تضم أيضا إلغاء تشغيل قطارات أرقام 3920 و1921 و909 و918 اعتبارا من أول يوليو المقبل.

٨- تعديلات جداول خطوط الصعيد تشمل إعادة تشغيل جميع القطارات المكيفة وقطارات النوم والقطارات المميزة الوارد بجداول يوليو 2019 من أول يوليو المقبل.

٩- الجداول الجديدة تتضمن إعادة تشغيل قطارات خطوط المسافات القصرة سواء الضواحى العاملة بين المحافظات الوارد بجداول أول يوليو 2019 من بداية الاسبوع الجارى.