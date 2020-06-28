مصر | "المرور" تقدم نصائح مهمة للمواطنين لتجنب الحوادث

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 09:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر "المرور" تقدم نصائح مهمة للمواطنين لتجنب الحوادث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نصحت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية، قائدي السيارات، بعدم تجاوز السرعة المقررة قانونا، وعدم تخطي السيارات الأخرى على الطريق، وعدم السير عكس الاتجاه؛ لأنه يعتبر اغتصابًا لحق الغير في الطريق ويعرضك والآخرين لحوادث مروعة.

وأكدت الإدارة العامة، أنه من أجل تفادي وقوع أي حوادث، خلال التقلبات الجوية، يجب اتباع إرشادات المرور والتي تتمثل أيضا في:

1.عدم تجاوز السرعة المقررة قانونيا لأنها تعرضك والآخرين للخطر.

2.عدم تخطي السيارات في الحالات الممنوع فيها التخطي.

3.عدم السير عكس الاتجاه؛ لأنه يعتبر اغتصابا لحق الغير في الطريق ويعرضك والآخرين لحوادث مروعة.

4.عدم الوقوف في الأماكن الممنوع فيها الانتظار حرصا على سيولة حركة المرور.

5.عدم تغيير اتجاه السير فجأة دون الإشارة الدالة على ذلك.

6.عدم اجتياز التقاطعات عند ظهور الضوء الأحمر للإشارات الضوئية.

7.استخدام مساحات المطر؛ لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي باستمرار.

8.عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية، 01221110000، وهو الرقم المخصص من إدارة المرور للإغاثات.

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد، الموافق 28 يونيو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت التوقعات كالتالي:

طقس الأحد نهارًا

طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

طقس حار على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

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طقس الأحد ليلًا

طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية

نشاط رياح على جنوب سيناء وعلى خليج السويس يؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية.

الوصف الفني لخرائط الطقس

يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما تتأثر القاهرة وباقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، فهي كالتالي: القاهرة العظمي 35 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمي 29 درجة والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمي 27 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمي 39 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمي 40 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمي 41 درجة والصغرى 27 درجة، وسانت كاترين العظمي 33 درجة والصغرى 18 درجة.