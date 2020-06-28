شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الأحد مائل للحرارة.. والقاهرة 35 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود الأحد، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، نشطة على جنوب سيناء وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ويشير الخبراء إلى أن غرب البلاد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما تتأثر القاهرة وباقى الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وتكون حالة كل من البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وتبلغ درجات الحرارة العظمى والصغرى على القاهرة «35 – 22»، والإسكندرية «29– 22»، وقنا «40- 26»، والأقصر «41– 27»، وأسوان «41 – 27» .

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