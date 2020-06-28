شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: خطبة الجمعة المقبلة من مسجد السلطان حسن بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الأوقاف، أن خطبة الجمعة القادمة ستكون من مسجد السلطان حسن بالقاهرة، وبذات الضوابط التي تمت بها صلاة الجمعة في الأسابيع الماضية، وقاصرة على مسجد السلطان حسن فقط، ويصلى ظهر الجمعة القادمة ظهرا بالمنازل أو الرحال حيث كان الإنسان.

وأكدت الوزارة أنه في حال استمرار المصلين على روح الانضباط والالتزام بالضوابط الإجرائية والاحترازية سيتم عرض الأمر على لجنة إدارة أزمة «كورونا» بمجلس الوزراء الموقر، للنظر في رفع تعليق صلاة الجمعة في الوقت الذي تراه اللجنة مناسبا.

وناشدت الوزارة كل العاملين بالأوقاف وكل المصلين الالتزام الجاد والتام بجميع الضوابط الإجرائية والوقائية التي حددتها الوزارة، حتى تتمكن من رفع تقرير إيجابي إلي لجنة إدارة أزمة «كورونا» بهذا الشأن.