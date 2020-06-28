شكرا لقرائتكم خبر عن فى مثل هذا اليوم.. مولد "ألكسى كاريل" رائد نقل وزراعة الأعضاء الحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 28 يونيو، شهد هذا اليوم فى عام 1873، مولد الطبيب الفرنسى ألكسى كاريل، الحاصل على جائزة نوبل فى الطب عام 1912، ورائد نقل وزراعة الأعضاء الحيّة وفى جراحة الصدر، وتوفى فى 5 نوفمبر 1944 فى باريس.

طور كاريل أساليب جديدة لخياطة الأوعية الدموية، حيث أجرى بالتعاون مع الطبيب الأمريكي شارلز جوثرى أبحاث تتعلق بخياطة الأوعية الدموية ونقلها، كذلك نقل الأعضاء الحية، بما فيها الرأس، وكانت تلك الجهود دورا أساسيا فى منحه جائزة نوبل فى الطب.

كان كاريل أيضًا عضوًا فى عديد من المؤسسات التعليمية فى عدد من الدول، مثل: الولايات المتحدة الأمريكية، إسبانيا، روسيا، السويد، هولندا، بلجيكا، فرنسا، الفاتيكان، ألمانيا، إيطاليا، واليونان، وحصل على الدكتوراه الفخرية من عدد من الجامعات مثل جامعة الملكة فى أيرلندا وجامعة كلومبيا بنيويورك.

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ومن أشهر كتبه كتاب (الإنسان.. ذلك المجهول)، الذى يضم تجاربه عن الإنسان والحياة، ومن أشهر أقواله:"لست فيلسوفًا، ولكننى رجل علم فقط، قضيت الشطر الأكبر من حياتى فى المعمل أدرس الكائنات الحية، والشطر الباقى فى العالم الفسيح أراقب بنى الإنسان، واحاول أن أفهمهم, ومع ذلك فإننى لا أدعى أننى أعالج أمورًا خارج نطاق حقل الملاحظة العلمية".

بعد الحرب العالمية الثانية، وتحرير المناطق الفرنسية التى كانت تحت الاحتلال الألمانى، تم اتهامه بالخيانة والتعاون مع العدو لكنه مات قبل المحاكمة فى يوم 5 نوفمبر 1944.