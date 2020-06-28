شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزبالين يلتقى محافظ القاهرة لبحث وضع خطة جديدة للجمع السكنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شحاتة المقدس، نقيب الزبالين، إنه التقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، لمناقشة منظومة النظافة فى العاصمة، وبحث وضع خطة جديدة للجمع السكني بالقاهرة، لرفع كفاءة المنظومة، مع الاحتفاظ بحق الزبالين.

وأضاف المقدس، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": أن الاجتماع تضمن مناقشة عمل عقد واحد وطرحه من خلال مناقصة لكل حى، بدلاً من 20 عقد، لافتًا إلى أنه اقترح على المحافظ تمكين الزبالين من منظومة الجمع السكنى والشوارع، مؤكدًا أن أعضاء النقابة قادرون على حمل تلك المسئولية، وطالب بمنح حى باب العشرية كتجربة لهم، على أن يكون سعر الشقة من 4 إلى 5 جنيهات.

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وأشار إلى أنه طالب محافظ القاهرة، بتوفير كمامات وأحذية لجامعى القمامة، ومستلزمات وقاية لحمايتهم من كورونا، لافتًا إلى أن المحافظ وجه بتشكيل لجنة والاجتماع معه بصفته نقيب الزبالين، لوضع خطة جديدة لمنظومة الجمع السكنى، لرفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة.