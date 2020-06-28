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طلاب الثانوية العامة شعبة علمى رياضيات يؤدون اليوم امتحان الديناميكا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقد امتحانات الثانوية العامة للأسبوع الثانى على التوالى، حيث يؤدى اليوم الأحد طلاب شعبة علمى رياضيات امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا".

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة "مكفوفين" امتحان مادة الجغرافيا "ورقة أولى"، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين امتحان مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات"اللغة الأجنبية الثانية" ومقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية.
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم، استمرار تطبيق كافة الاجراءات الصحية للوقاية من داخل لجان الامتحانات، على رأسها تعقيم اللجان باستمرار، إَضافة إلى تسليم الطلاب كمامات، مشددة على أن ضوابط حماية الطلاب لن تقل حتى انتهاء الامتحانات.


وشددت الوزارة على أن امتحان مادة الديناميكا لطلاب الثانوية العامة، سيكون وفق مواصفات الورقة الامتحانية، حيث يتضمن 18 سؤالا يجب الطالب فى  28 صفحة داخل كر اسة البوكليت، كما أنه مخصص لها 30 درجة، كفرع من فروع مادة الرياضيات التطبيقية، لافتة إلى أن الامتحان يبدأ فى العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا لمدة ساعتين.

 

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