مصر | بلاغ للنائب العام يطالب بمحاكمة خالد رفعت صلاح لمهاجمته الجيش

تلقى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، والمستشار المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، بلاغا من سمير صبر المحامي، ضــــد خالد رفعت صلاح، لمهاجمته القوات المسلحة.

وقال "سمير" في بلاغه: خرج المبلغ ضده على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بمنشورين هاجم فيهما النظام المصري وقرارات الدولة والقوات المسلحة، حيث قال في المنشور الأول: "اكتشفت أن ألد أعداء النظام الحالي مش الإخوان ولكن هي قرارات النظام الحالي نفسه، بدل ما يستثمر حالة التلاحم الشعبي اللي حصلت معاه أمبارح بسبب أحداث ليبيا راح مولع أسعار الكهرباء والغاز تاني يوم مع أنه وعد في بداية أزمة كورونا بعدم رفع أسعارهم هذه السنة هو مش مدرك أن الناس جاعت بجد وطهقت وجابت آخرها ومعدش بتاكل من شعارات الوطنية".

ولفت "المحامي"، إلى أن المبلغ في حقه، قال في المنشور الثاني: "مفيش حد عاقل في الدنيا بيصور وينشر تحركات جيشه دهب يعرض سلامة أبناؤه للخطر ويبوظ خطط بلده ارحموا دين أمي متنشروش أي حاجة عسكرية فرقتوا أيه عن أي جاسوس بيبعت تحركات جيشنا دي خيانة أو غباء (...) من الخيانة".

وأشار "صبري"، إلى أن ما نشره المبلغ ضده وقيامه بالهجوم على النظام الحالي، وقراراته ورئيس الجمهورية واتهامه بالباطل، يعد جريمة بل وأنه تطاول على القوات المسلحة، لافتا إلى أنه يشيع الأخبار الكاذبة التي من شأنها أن تهدد الاستقرار القومي للبلاد وتنشر الفوضى، ما يعد جريمة يعاقب عليها القانون، بالتحقيق العاجل في هذا البلاغ وتقديم المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية.

