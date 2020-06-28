مصر | بلاغ للنائب العام يطالب بمحاكمة خالد رفعت صلاح لمهاجمته الجيش

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر بلاغ للنائب العام يطالب بمحاكمة خالد رفعت صلاح لمهاجمته الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال "سمير" في بلاغه: خرج المبلغ ضده على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بمنشورين هاجم فيهما النظام المصري وقرارات الدولة والقوات المسلحة، حيث قال في المنشور الأول: "اكتشفت أن ألد أعداء النظام الحالي مش الإخوان ولكن هي قرارات النظام الحالي نفسه، بدل ما يستثمر حالة التلاحم الشعبي اللي حصلت معاه أمبارح بسبب أحداث ليبيا راح مولع أسعار الكهرباء والغاز تاني يوم مع أنه وعد في بداية أزمة كورونا بعدم رفع أسعارهم هذه السنة هو مش مدرك أن الناس جاعت بجد وطهقت وجابت آخرها ومعدش بتاكل من شعارات الوطنية".
ولفت "المحامي"، إلى أن المبلغ في حقه، قال في المنشور الثاني: "مفيش حد عاقل في الدنيا بيصور وينشر تحركات جيشه دهب يعرض سلامة أبناؤه للخطر ويبوظ خطط بلده ارحموا دين أمي متنشروش أي حاجة عسكرية فرقتوا أيه عن أي جاسوس بيبعت تحركات جيشنا دي خيانة أو غباء (...) من الخيانة".
وأشار "صبري"، إلى أن ما نشره المبلغ ضده وقيامه بالهجوم على النظام الحالي، وقراراته ورئيس الجمهورية واتهامه بالباطل، يعد جريمة بل وأنه تطاول على القوات المسلحة، لافتا إلى أنه يشيع الأخبار الكاذبة التي من شأنها أن تهدد الاستقرار القومي للبلاد وتنشر الفوضى، ما يعد جريمة يعاقب عليها القانون، بالتحقيق العاجل في هذا البلاغ وتقديم المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية.
دعوى لوقف تعيين رئيس حزب الغد
وحملت الدعوى رقم 43001 لسنة 74 ق، واختصمت كل من: نائب رئيس محكمة النقض ورئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية بصفته.
وقال "الديب" في دعوه، إن لجنة شؤون الأحزاب السياسية عقدت اجتماع بتاريخ 2152020، وأصدرت قرارها في 762020، باعتماد الجمعية العمومية والتي دعي لها موسى مصطفى موسى، وتقدم بإخطارها في 2842020، والتي أقرت بانتخاب موسى مصطفى موسى رئيسا للحزب من تاريخه حال كون ما تم سرده لا يتفق مع صحيح الواقع ويعد باطلا بطلانا مطلقا.
وتابع "الديب"، أنه لا يوجد ما هو طارئ ويستوجب الدعوة لجمعية عمومية غير عادية، وهو ما حددته اللائحة وان انتخابات الحزب مقرر عقدها في تاريخ 96 كل خمس سنوات، ومن ثم هناك ما يشير لأصابع بطلان تلك الجمعية.
وأضاف، أن الداعي للجمعية غير العادية غير ذي صفة وهو رئيس الحزب المنتهية ولايته، ومن ثم لا يحق له الدعوة لجمعية عمومية غير عادية لانه حق مكفول لأحد أعضاء الهيئة العليا.