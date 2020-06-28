شكرا لقرائتكم خبر عن حملة «احميها من الختان» تصل إلى التجمعات البدوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضمن جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة تحت شعار «احميها من الختان»- نفذ فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة البحر الأحمر حملة لطرق الأبواب استهدفت 383 سيدة و314 رجلا و397 طفلا بإجمالى عدد مستهدفين 1094 بالعزب والقرى والتجمعات البدوية التابعة لمدينة الشلاتين جنوب البحر الاحمر.

وتم تنفيذ الحملة بمشاركة الرائدات الريفيات والمتطوعات المتعاونات مع فرع المجلس تحت إشراف كريمة سعيد، عضو فرع المجلس بمدينة الشلاتين، ومن المقرر امتداد الحملة لمنطقة حلايب خلال الأيام المقبلة.

وقالت كريمة سعيد إن الرائدات قمن بتوعية المستهدفين عن مخاطر ختان الإناث، وإن الختان عادة وليست عبادة، لافتة إلى أن جميع الهيئات الطبية فى العالم جرمت ختان الإناث، وأنها عادة مخالفة لآداب المهنة الطبية وميثاق الشرف الطبى، وتجرم هذه العملية فى القانون وتغلظ العقوبة على فاعلها وعلى الآمر بفاعلها إذا كان الأب أو الأم أو الجدة أو العمة، مشددة على أن العفة والطهارة بالتربية الصحيحة والدين القويم وليست بالختان.

كانت حملة «احميها من الختان» قد بدأت نشاطها فى يوم 14 يونيو الجارى، وتضمنت العديد من الأنشطة.