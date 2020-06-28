شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة بأهم المتاحف والمواقع الأثرية المقرر افتتاحها للجمهور خلال 72 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال 72 ساعة ستقوم وزارة السياحة والآثار بإعادة فتح 5 متاحف و8 مواقع أثرية لاستقبال الجمهور بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك في ضوء استئناف الحركة السياحية الوافدة الي مصر اعتبارا من أوائل يوليو.

سيتم إعادة فتح تلك المواقع الأثرية والمتاحف للجمهور كمرحلة أولى تمهيدا للافتتاح التدريجي لكل المتاحف والمواقع.

وإليك قائمة بأبرزالمتاحف والمواقع الاثرية، وأهم الضوابط الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا

متحف النوبة فى أسوان.

متحف الأقصر.

المتحف المصرى بالتحرير.

متحف الفن الاسلامى.

المتحف القبطى.

معابد أبو سمبل وفيله بأسوان.

الكرنك والاقصر والدير البحرى ومقابر وادى الملوك بالأقصر.

منطقة أهرامات الجيزة.

وقلعة صلاح الدين بالقاهرة.

ومن ضوابط السلامة الصحية التى اعتمدتها وزارة السياحة والآثار لتطبيقها وإتباعها بالمتاحف والمواقع الآثرية:

1- تعقيم المواقع الأثرية والمتاحف يومياً قبل فتحها للزيارة تحت إشراف فريق من المرممين والأمناء ومفتشي الآثار.

2- قياس درجة حرارة العاملين بها يومياً والزائرين قبل الزيارة، وإخطار وزارة الصحة والسكان بأية حالة إصابة أو اشتباه يتم اكتشافها.

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3- وضع ملصقات على الأرض لتحديد أماكن الوقوف في الصفوف للحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص.

4- أن يتم توفير أدوات وقاية شخصية مثل: (أدوات تطهير وتعقيم، وكمامات... إلخ) لجميع العاملين

5- الالتزام بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل، وعدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية.

6- توعية العاملين بكافة المعلومات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وتعريفهم بأعراض المرض وكافة التدابير الوقائية اللازم اتباعها لمنع الإصابة فيما بينهم.

7- الالتزام بالمسافات الآمنة في أماكن سكن العاملين، وتوفير مناطق لعزل الحالات المصابة حال ظهورها مثل: (الحالات البسيطة ومتوسطة الخطورة فقط).

8 -عدم تجاوز عدد الفوج السياحي 25 فرداً (لحين إشعار آخر)، والتزام المرشد السياحي بارتداء الكمامة، مع التزامه بالشرح باستخدام السماعات داخل المتاحف، وتعقيم السماعات بعد كل استخدام.

9 -قيام شركات السياحة بتوفير الكمامات للسائحين والمرافقين لهم.

10 - مراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص أثناء زيارات المتاحف والمواقع الأثرية، مع وضع حد أقصى لعدد الزائرين المتواجدين في نفس الوقت داخل المتاحف والمواقع الأثرية غير المكشوفة كالتالي:

11 - 200 زائر/ ساعة بالمتحف المصري بالتحرير، و100 زائر/ الساعة بالمتاحف الأخرى.

12- 10 – 15 زائرا لزيارة أي هرم أو مقبرة أثرية من الداخل (حسب مساحة الأثر).

13 - التزام رحلات المدارس والجامعات والجهات الحكومية بإخطار المواقع الأثرية والمتاحف قبل موعد الزيارة بحد أدنى 48 ساعة، على ألَا يزيد العدد بالرحلة عن 15 فرد مع كل مشرف، وعدم السماح بأكثر من 5 رحلات في اليوم الواحد.