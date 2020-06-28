المرور يعيد فتح شارع الهرم أمام حركة السيارات بعد انتهاء أعمال المترو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت إدارة مرور الجيزة، منذ لحظات، فتح شارع الهرم مرة آخرى، بعدما أغلقته 3 أيام لعمل قطع عرضى بالشارع عند تقاطعه مع شارعى سويلم والإسلام بالاتجاهين لتنفيذ اعمال نقل المرافق التحتية الخاصة بالمشروع القومى لمترو أنفاق الخط الرابع، وسط تواجد الخدمات المرورية بالمكان لمتابعة حركة السيارات.

وأجريت إدارة مرور الجيزة، عملية إغلاق جزئى بشارع الهرم، لمدة 3 أيام لإجراء ققطع عرضي بالشارع عند تقاطعه مع شارعي سويلم والاسلام بالاتجاهين، بدءا من الساعة 12 صباحا وحتى الـ 5 صباحا، لتنفيذ أعمال نقل المرافق التحتية الخاصة بالمشروع القومى لمترو أنفاق الخط الرابع.

ونسقت محافظة الجيزة، مع مديرية أمن الجيزة والإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للبدء فى نقل المرافق غاز طبيعى والمتعارضة مع مسار مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع .

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وتم إجراء قطع عرضي لشارع الهرم عند تقاطعه مع شارع سويلم والاسلام بالاتجاهين ابتداء من الساعة الثانية عشر صباحا وحتى الساعة الخامسة صباحا طوال فترة الأعمال ولمدة ثلاثة أيام من يوم الجمعة الموافق 26 يونيو 2020 حتى يوم الأحد الموافق 28 يونيو 2020 وذلك دون تعطيل للحركة المرورية .

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركه المرورية .