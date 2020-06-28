شكرا لقرائتكم خبر عن عميدة كلية بنات عين شمس: عقد امتحانات الفرق النهائية على 3 فترات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة رقية شلبى، عميدة كلية البنات بجامعة عين شمس، إن عدد الطالبات بالفرق النهائية بالكلية يصل لـ 7 آلاف طالب وطالبة، لافتة إلى أن الكلية تستعد في ضوء قرار الأعلى للجامعات بعقد امتحانات الفرق النهائية، باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب والحفظ على سلامتهم.

وأشارت عميدة كلية البنات بجامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن من بين الإجراءات التي ستتخذها الكلية تقسم الامتحانات على 3 فترات على أن يكون هناك ساعة على الأقل بين كل فترة والتي تليها يتم فيها تعقيم كامل قبل دخول الطلاب للجان وبعد خروجهم أيضًا، فضلاً عن توفير كواشف حرارة للكشف على كل الطلاب قبل دخول اللجان.

وأضافت عميدة كلية البنات بجامعة عين شمس، أن الكلية ستعمل على توفير 10 آلاف ماسك للطالبات التي تحتاج كمامات، لافتة إلى أن من بين الإجراءات الاحترازية التي ستتخذها الكلية تحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب من خلال الحفاظ على مسافة تصل لمترين ونصف بين كل طالبة وأخرى داخل اللجنة فصلاً عن تخصيص مسارات لدخول وخروج الطلاب ومنع التجمعات والتكدسات.

وكشفت عميدة كلية البنات بجامعة عين شمس، عن أنه سيتم توفير سيارة إسعاف داخل حرم الكلية وفريق وطاقم طبى متواجد طوال فترة الامتحانات تحسبًا لأى حالات طارئة ، لافتًا إلى أن الطالب الذى يشتبه في إصابته سيتم تخصيص لجنة خاصة أو بحث موقفة مع الجامعة وهو ما يتضح بعد اجتماع مجلس الجامعة المرتقب الأسبوع المقبل .

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وكان المجلس الأعلى للجامعات عقد مؤخرًا جلسته رقم(701) برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وحضور الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس ورؤساء الجامعات.

وفى بداية الجلسة أطمأن الوزير من رؤساء الجامعات على انتظام سير عملية تقييم طلاب سنوات النقل وفقًا للقواعد والإجراءات التي سبق وان أقرها المجلس الأعلى للجامعات وكذا على آخر استعدادات الجامعات لإجراء إمتحانات الفرق النهائية للكليات بالفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2019/2020 على أن تبدأ أعمال امتحانات السنوات النهائية بكافة الجامعات والمعاهد إعتبار من 1/7/2020 ويترك لمجالس الجامعات اعتماد مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالكليات المختلفة بالجامعة وفقا لظروف كل جامعة على حده.

كما أكد على ضرورة تطبيق الجامعات لكل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا للمعايير المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة وذلك حرصاً على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم و العاملين بالجامعات.