شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة: الأحزاب ستخرج بصورة نهائية للقائمة الوطنية خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن هناك خطوات يقودها الأحزاب من أجل تشكيل قائمة وطنية واحدة فى مجلسى الشيوخ والنواب المقبلين، لافتا أن المشاورات التي يقودها حزب مستقبل وطن بعدد من الأحزاب مثمرة حتى الآن، ويتم تبادل النقاش فيها على شكل الانتخابات المقبلة، وأن هناك احتراما متبادلا بين الأحزاب وبعضها في هذه المناقشات.

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وأضاف رئيس حزب الوفد في تصريح لليوم السابع، أن مشاركته فى تلك المناقشات لسماع وجهات النظر المختلفة، لافتا أن الحديث تتطرق إلى القوائم والفردى أيضا، ولم يتم التطرق إلى تقسيم مقاعد كما تم ترويجه، وأن هذه الجلسة تأتي ضمنت سلسلة جلسات مختلفة يقودها الأحزاب للتوافق على صورة نهائية للانتخابات، والاتفاق على قائمة وطنية.

وتابع، أن الحديث عن دمج أحزاب غير صحيح، وأن كل حزب موجود كما هو ولن يقبل أى حزب أن يتنازل عن شخصيته للاندماج، ولكن المناقشات تتطرقت حول أن يكون هناك تحالف انتخابى أو تحالف انتخابي برلماني، تحت مظلة القائمة الوطنية، وذلك لتصدير صورة جيدة بعكس الموجودة عن الأحزاب حاليا، لافتا أن حزب الوفد لاعب رئيسي وفعال في تلك المشاورات لأنه حزب له تاريخ ونضال طوال السنوات الماضية، موضحا أنه لن يتم تجاهل أي من الأحزاب في المشاورات، وخلال الأيام المقبلة ستشهد مزيد من التشاورات والتوافق النهائي حول انتخابات الشيوخ والنواب.