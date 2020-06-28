مصر | مجلس الدولة يحدد مواعيد حلف اليمين لدفعتي ٢٠١٤ و ٢٠١٥

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مجلس الدولة يحدد مواعيد حلف اليمين لدفعتي ٢٠١٤ و ٢٠١٥ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، مواعيد أداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين، دفعتي ٢٠١٤ و٢٠١٥، المعينين بالقرارات الجمهورية رقمي ٢٣٣، ٢٣٨ لسنة ٢٠٢٠ وذلك على النحو التالي: أولا: المندوبين دفعة ٢٠١٤ سيحلفون اليمين القانونية يوم الأحد ٥ يوليو المقبل. ثانيا: المندوبين دفعة ٢٠١٥ سيحلفون اليمين القانونية على يومين موزعين كالتالي: الاثنين ٦ يوليو من رقم ١ حتى رقم ١٢٩ بالقرار الجمهوري المعين به، والثلاثاء ٧ يوليو من رقم ١٣٠ حتى رقم ٢٥٨ بالقرار الجمهوري المعين به.



ضوابط الحضور



ووضع مجلس الدولة ٥ ضوابط للحضور وهي:

١- الحضور بالزي الرسمي.

٢- الحضور في تمام الساعة التاسعة صباحا لمجلس الدولة بالدقي.

٣- يتعين على الذين يعملون في أي جهة تحديد موقفهم منها النهائي قبل حلف اليمين.

٤- لا يجوز حضور أي مرافق إلا بموافقة كتابية مسبقة.

٥- مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية.



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