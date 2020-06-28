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مصر | مجلس الدولة يحدد مواعيد حلف اليمين لدفعتي ٢٠١٤ و ٢٠١٥

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مجلس الدولة يحدد مواعيد حلف اليمين لدفعتي ٢٠١٤ و ٢٠١٥ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، مواعيد أداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين، دفعتي ٢٠١٤ و٢٠١٥، المعينين بالقرارات الجمهورية رقمي ٢٣٣، ٢٣٨ لسنة ٢٠٢٠ وذلك على النحو التالي:

أولا: المندوبين دفعة ٢٠١٤ سيحلفون اليمين القانونية يوم الأحد ٥ يوليو المقبل.

ثانيا: المندوبين دفعة ٢٠١٥ سيحلفون اليمين القانونية على يومين موزعين كالتالي: الاثنين ٦ يوليو من رقم ١ حتى رقم ١٢٩ بالقرار الجمهوري المعين به، والثلاثاء ٧ يوليو من رقم ١٣٠ حتى رقم ٢٥٨ بالقرار الجمهوري المعين به.

ضوابط الحضور

ووضع مجلس الدولة ٥ ضوابط للحضور وهي:
١- الحضور بالزي الرسمي.
٢- الحضور في تمام الساعة التاسعة صباحا لمجلس الدولة بالدقي.
٣- يتعين على الذين يعملون في أي جهة تحديد موقفهم منها النهائي قبل حلف اليمين.
٤- لا يجوز حضور أي مرافق إلا بموافقة كتابية مسبقة.
٥- مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية.

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قرار بشأن طعن طالبة على رسولها بالماجستير

وفي سياق منفصل، أصدرت المحكمة الإدارية العليا، يوم الأربعاء، قرارًا بشأن طعن طالبة بالماجستير على رسوبها رغم حصولها علي درجة الرأفة.

أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار جامعة الأزهر، المتضمن إعلان نتيجة طبيبة أطفال برسوبها في الحصول علي درجة ماجستير طب الأطفال في دور أبريل ٢٠١٢، وذلك بعد منحها درجات الرأفة حيث لم تصل إلى الحد الأدنى للنجاح، مما تُعتبر راسبة، ورفضت المحكمة طعن الطبيبة التي تطالب بتطبيق قواعد الرأفة المعمول بها.

وثبت للمحكمة، من كشف نتيجة امتحان الطبيبة في ماجستير الطب (القسم الثاني) طب الأطفال- دور أبريل 2012 أن مجموع درجات القسمين الأول والثاني (2000) درجة، وزعت بنسبة 30% للقسم الأول، أي (600) درجة، و70% للقسم الثاني أي (1400) درجة، وإذ حصلت الطبيبة في القسم الثاني على (815) درجة، فلا تكون بذلك قد حصلت على نسبة الـ 60% من المجموع الكلي لاختبارات امتحان القسم الثاني ومقدارها (840) درجة وتكون محتاجة (25) درجة للوصول لهذه النسبة.

ولما كان الحد الأقصى لدرجات الرأفة لنجاحها هو 1% من المجموع الكلي للقسم الثاني ومقداره (1400) درجة، فإنه بإضافة هذه النسبة ومقدارها (14) درجة فيكون مجموع درجاتها (815 + 14 = 829 درجة) وبذلك لم تصل لدرجة النجاح وهي (840) درجة، وإذ صدر القرار المطعون فيه باعتبارها راسبة فيكون متفقًا وصحيح حكم القانون وتضحى الدعوى بطلب إلغاءه فاقدة لسندها مما تقضي معه المحكمة برفضها.

ولم تأخذ المحكمة بما أوردته الطبيبة بتقرير الطعن أن الفقرة (ج) من المادة (54) من اللائحة الداخلية لجامعة الأزهر، حددت نسبة 1% فقط للنجاح أو لرفع التقدير العام، في حين أن جامعتي القاهرة وعين شمس قد حددتها بنسبة 3%، فذلك مردود بعدم جواز المحاجة في طلب منح درجات رأفة بالقواعد المطبقة في كلية أخرى.

واستندت المحكمة، علي أن لماجستير طب الأزهر امتحانان، امتحان قسم أول وامتحان قسم ثاني وتوزيع درجات التقدير النهائي بـ 30% لامتحان القسم الأول، و70% لامتحان القسم الثاني، وأن اختبارات القسم الثاني تخصص ماجستير الطب في طب الأطفال عبارة عن اختباران تحريريان في أمراض الأطفال، بالإضافة إلى اختبار شفهي واختبار تحريري في رعاية الطفل، بالإضافة إلى اختبار شفهي ويشترط لنجاح الطالب الحصول على (60%) من المجموع الكلي لاختبارات القسم الثاني المشار إليها وتضاف درجات بواقع 1% من المجموع الكلي للنجاح في المادة.

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