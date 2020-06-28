مصر | مجلس الدولة يحدد مواعيد حلف اليمين لدفعتي ٢٠١٤ و ٢٠١٥

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مجلس الدولة يحدد مواعيد حلف اليمين لدفعتي ٢٠١٤ و ٢٠١٥ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أولا: المندوبين دفعة ٢٠١٤ سيحلفون اليمين القانونية يوم الأحد ٥ يوليو المقبل.
ثانيا: المندوبين دفعة ٢٠١٥ سيحلفون اليمين القانونية على يومين موزعين كالتالي: الاثنين ٦ يوليو من رقم ١ حتى رقم ١٢٩ بالقرار الجمهوري المعين به، والثلاثاء ٧ يوليو من رقم ١٣٠ حتى رقم ٢٥٨ بالقرار الجمهوري المعين به.
ضوابط الحضور
ووضع مجلس الدولة ٥ ضوابط للحضور وهي:
١- الحضور بالزي الرسمي.
٢- الحضور في تمام الساعة التاسعة صباحا لمجلس الدولة بالدقي.
٣- يتعين على الذين يعملون في أي جهة تحديد موقفهم منها النهائي قبل حلف اليمين.
٤- لا يجوز حضور أي مرافق إلا بموافقة كتابية مسبقة.
٥- مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية.
قرار بشأن طعن طالبة على رسولها بالماجستير
وفي سياق منفصل، أصدرت المحكمة الإدارية العليا، يوم الأربعاء، قرارًا بشأن طعن طالبة بالماجستير على رسوبها رغم حصولها علي درجة الرأفة.
وثبت للمحكمة، من كشف نتيجة امتحان الطبيبة في ماجستير الطب (القسم الثاني) طب الأطفال- دور أبريل 2012 أن مجموع درجات القسمين الأول والثاني (2000) درجة، وزعت بنسبة 30% للقسم الأول، أي (600) درجة، و70% للقسم الثاني أي (1400) درجة، وإذ حصلت الطبيبة في القسم الثاني على (815) درجة، فلا تكون بذلك قد حصلت على نسبة الـ 60% من المجموع الكلي لاختبارات امتحان القسم الثاني ومقدارها (840) درجة وتكون محتاجة (25) درجة للوصول لهذه النسبة.
ولما كان الحد الأقصى لدرجات الرأفة لنجاحها هو 1% من المجموع الكلي للقسم الثاني ومقداره (1400) درجة، فإنه بإضافة هذه النسبة ومقدارها (14) درجة فيكون مجموع درجاتها (815 + 14 = 829 درجة) وبذلك لم تصل لدرجة النجاح وهي (840) درجة، وإذ صدر القرار المطعون فيه باعتبارها راسبة فيكون متفقًا وصحيح حكم القانون وتضحى الدعوى بطلب إلغاءه فاقدة لسندها مما تقضي معه المحكمة برفضها.
ولم تأخذ المحكمة بما أوردته الطبيبة بتقرير الطعن أن الفقرة (ج) من المادة (54) من اللائحة الداخلية لجامعة الأزهر، حددت نسبة 1% فقط للنجاح أو لرفع التقدير العام، في حين أن جامعتي القاهرة وعين شمس قد حددتها بنسبة 3%، فذلك مردود بعدم جواز المحاجة في طلب منح درجات رأفة بالقواعد المطبقة في كلية أخرى.
واستندت المحكمة، علي أن لماجستير طب الأزهر امتحانان، امتحان قسم أول وامتحان قسم ثاني وتوزيع درجات التقدير النهائي بـ 30% لامتحان القسم الأول، و70% لامتحان القسم الثاني، وأن اختبارات القسم الثاني تخصص ماجستير الطب في طب الأطفال عبارة عن اختباران تحريريان في أمراض الأطفال، بالإضافة إلى اختبار شفهي واختبار تحريري في رعاية الطفل، بالإضافة إلى اختبار شفهي ويشترط لنجاح الطالب الحصول على (60%) من المجموع الكلي لاختبارات القسم الثاني المشار إليها وتضاف درجات بواقع 1% من المجموع الكلي للنجاح في المادة.