شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة: «الإصلاح الاقتصادي أنقذنا من حرب أهلية لأن الجوع كافر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية وعضو مجلس النواب، أن قرارات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة في 2016 حافظت على الاقتصاد المصري من الانهيار بسبب الأضرار التي حدثت بسبب فيروس كورونا، قائلة: «لولا الإصلاح الاقتصادي كان هيبقى وضعنا في انهيار الاقتصاد وحرب أهلية لأن الجوع كافر».

وأضافت بسنت فهمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المصري أفندي» مع الاعلامي محمد على خير، على قناة «القاهرة والناس»، اليوم السبت، أن الدولة بذلت مجهودًا شاقًا طوال السنوات الماضية والجهات الدولية تقدم المساعدات للحكومة المصرية الآن لاعترافها بالمجهود المبذول في مصر ودعمها أمام التعثر التي تشهده الآن بسبب ظروف خارجة عن إراداتها بسبب «كورونا».

وتابعت: «الشباب شايف العالم كله عبر التكنولوجيا واللي جوه افريقيا عايز يعيش زي انجلترا وباريس»، لافتا إلى أن الإخوان جماعة قديمة كان لديها رؤى اقتصادية قبل ثورة 30 يونيو ولكنها لم تكن برنامج متكامل يظهر أثاره على الارض، مختتمة: «الاقتصاد مش كلام وأرقام ونوايا ولكن نتائج على أرض الواقع».