شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: إقامة صلاة الجمعة القادمة بمسجد السلطان حسن دون مصلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة الأوقاف مسجد السلطان حسن لإقامة صلاة الجمعة القادمة بذات الضوابط التي تمت بها صلاة الجمعة في الأسابيع الماضية، ويصلى ظهر الجمعة القادمة ظهرًا بالمنازل أو الرحال حيث كان الإنسان.

وأكدت الوزارة أنه في حال استمرار المصلين على روح الانضباط والالتزام بالضوابط الإجرائية والاحترازية، سيتم عرض الأمر على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء للنظر في رفع تعليق صلاة الجمعة في الوقت الذي تراه اللجنة مناسبًا .

وناشدت الوزارة كل العاملين بالأوقاف، وكل المصلين الالتزام الجاد والتام بجميع الضوابط الإجرائية والوقائية التي حددتها حتى تتمكن من رفع تقرير إيجابي إلي لجنة إدارة أزمة كورونا بهذا الشأن، داعية الله العلي العظيم أن يُعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، وعن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين .