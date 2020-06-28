شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تكشف موقف القطاع الخاص من العلاوات الخمس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن القطاع الخاص لم يستبعد من الاستفادة من العلاوات الخمس، وإنما هناك فئات لم تنطبق عليها شروط استحقاق العلاوات، وهو ما تم إعلانه منذ الأسبوع الماضي.

وأوضحت وزيرة التضامن، في تضريحات صحفية، السبت، أنه منذ صدور القرار الرئاسي بصرف العلاوات الخاصة، وجهت قيادات صندوق العاملين بالقطاع العام والخاص دراسة كل حالات أصحاب المعاشات وموقفهم من الحصول علي متجمد العلاوات الخاصة، سواء من المنتمين للمؤسسات الصحفية أو شركات القطاع العام أو منشآت القطاع الخاص ودراسة مدى إمكانية استفادتهم من القرار الرئاسي بصرف العلاوات الخاصة.

وأكدت القباج أن وزارة التضامن حريصة علي مصالح أصحاب المعاشات، وتسعي بكل السبل إلى أن يحصلوا على كل حقوقهم وكل الامتيازات المتاحة وفق القانون ومقتضيات المصلحة العامة، موضحة أن الوزارة علي تواصل دائم مع نقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفيه وممثلي القطاع الخاص، وجاري دراسة قانونية دقيقة للموقف دون الالتفات لأي ضغط ممن لا تنطبق عليهم شروط الاستفادة من العلاوات الخاصة او من يتاجرون بمصالح أصحاب المعاشات.