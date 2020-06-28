شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "القابضة للمطارات" يتفقد مطار القاهرة غدا استعدادا لبدء الرحلات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتفقد المهندس محمد سعيد، رئيس الشركة القابضة للمطارات، والمحاسب مجدي إسحاق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، غدا الإثنين، مباني الركاب رقم 2 و3 بمطار القاهرة الدولي، للوقوف علي آخر المستجدات داخل الصالات والإجراءات الإحترازية التي تم تنفيذها، تزامنا مع بدء عودة الطيران المنتظم أول يوليو المقبل.

وأجرى الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، خلال الأيام الماضية، جولات تفقدية للمطارات السياحية، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الرحلات الدولية، والاطمئنان على تنفيذ كل الإجراءات الإحترازية والضوابط الوقائية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وتأتى هذه الجولات فى إطار خطة العمل التى تم وضعها، للوقوف علي تطبيق الإجراءات الإحترازية التى اتخذتها وزارة الطيران استعداداً لعودة الطيران المنتظم أول يوليو المقبل.

وأكد وزير الطيران استعداد وجاهزية وزارة الطيران المدني وشركاتها وهيئاتها التابعة لعودة الرحلات الجوية الدولية بشكل منتظم من وإلى مصر، اعتبارا من أول يوليو القادم، وذلك بتطبيق عدد كبير من الإجراءات الإحترازية المشددة سواء داخل المطارات أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس «كورونا» المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين .

ودعا وزير الطيران مواقع العمل المختلفة وخاصة الصفوف الأمامية، إلى تقديم كل التسهيلات والمساعدات اللازمة للمسافرين، والتنسيق المستمر مع كل الجهات العاملة بمطار القاهرة والمطارات الإقليمية، لتيسير إجراءات السفر ومنع التكدس وتذليل كل الصعوبات والرعاية اللازمة للمسافرين، لجعل تجربة سفرهم أكثر راحة وأمانا.