المجمع المقدس: تعليق الصلوات بشكل كامل بالكرازة المرقسية يومى الأحد والجمعة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثانى، تعليق الصلوات بشكل كامل بكافة إبراشيات الكرازة المرقسية، يومى الأحد والجمعة، فى إطار متابعة الوضع الصحى وانتشار جائحة فيروس كورونا، وقرارات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة.
وأشارت اللجنة، خلال اجتماعها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أمس، إلى أنه نظرًا لحالات العدوى والإصابات والوفاة واختلاف معدلاتها من إيبراشية إلى أخرى وبمستويات «شديدة- متوسطة- خفيفة»، فيقوم الأب الأسقف مع مجمع الكهنة فى كل إبراشية بتقدير الموقف الصحى، من حيث استمرار أو تعليق القداسات بالكنائس لمدة أسبوعين أو أكثر، أو فتحها تدريجيًّا، مع مراعاة الإجراءات الصحية، مراعاةً كاملةً وشاملةً، وبصورة جدية.
وأقرت اللجنة أنه فى حالة اختيار الفتح التدريجى فى أى إبراشية يوصى بالالتزام بكل التعليمات التى ستصدر لاحقًا فى مذكرة خاصة.
وأكدت الكنيسة، فى بيان لها عقب الاجتماع، أنه بالنسبة لكنائس القاهرة والإسكندرية (إبراشية البابا)، وحيث إنها تشهد ارتفاعًا فى نسب الإصابات والعدوى، تقرر تأجيل فتح الكنائس حتى منتصف يوليو، ويعاد وقتها تقييم الموقف، واستثناء يقام قداس يوم عيد الرسل بعددٍ محدودٍ لا يزيد عن ٢٥ فردًا، مع مراعاة الاحتياطات الصحية.
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