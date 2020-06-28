شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوى» يكلف المحافظين بمتابعة شروط فتح المطاعم والكافتيريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظين بمتابعة تطبيق اشتراطات الحكومة، بشأن تنظيم فتح الأنشطة والمنشآت، وعلى رأسها المقاهى والمطاعم ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة.

وقال الوزير، فى تصريحات صحفية، أمس، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ستنفذ التدابير الاحترازية، والاحتياطات الصحية بحزم، مشيرا إلى تشكيل لجان من الوزارة والمحافظات للمرور المفاجئ والتأكد من تطبيق الإجراءات، إضافة إلى متابعة غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، مع غرف العمليات بالمحافظات لتنفيذ ضوابط الحكومة. وأوضح «شعراوى.ى» أنه تم بدء تنفيذ الضوابط أمس حتى إشعار آخر، على أن تكون ساعات استقبال الجمهور من السادسة صباحاً حتى العاشرة مساءً، وغلق المحال فى التاسعة مساءً وألا تزيد نسبة الإشغال على ٢٥٪ من الطاقة الاستيعابية مع مراعاة قواعد التباعد وعدم تقديم الشيشة.

وشدد الوزير على أنه من المقرر اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لتلك القرارات، والغلق الإدارى للمحال والمنشآت المخالفة للاشتراطات وسحب رخصة المدير ووقف النشاط.

وفى سياق متصل، كلف وزير التنمية المحلية المحافظات الساحلية بإخطار مسؤولى القرى والمنتجعات السياحية بالاشتراطات والمعايير الصحية، الخاصة بالمطاعم والكافيهات والمقاهى ومحال الحلويات الموجودة داخل نطاقها، والتأكد من تمام الإغلاق فى الساعة العاشرة مساءً، موجها بتشكيل لجان للمرور والتفتيش بصورة دورية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وشدد الوزير على حظر إقامة الحفلات والمناسبات أو أى نشاط يتعلق بالتجمعات، وتوزيع أماكن إعداد الأغذية فى المطابخ بطريقة تضمن الحفاظ على التباعد الاجتماعى ووضع لافتات عند مدخل المنشأة بعدم دخول من لديهم أعراض الفيروس، مع توفير أدوات تعقيم للأيدى فى مدخل المنشأة، والالتزام بضوابط تشغيل المطاعم، وحظر تقديم الشيشة، وإزالة المفارش القماش من على موائد الطعام واستبدالها بأخرى أحادية الاستخدام، وفى حالة استخدام المفارش القماش يجب تغييرها بين كل مستخدم وآخر.