زيادة أعداد ركاب السكك الحديدية

قام رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدة الأستاذ اشرف رسلان بالعمل على مراجعة جميع إجراءات تشغيل السكك الحديدية طوال اليوم والعمل على متابعة أعداد الركاب وزيارة كثافتهم في جميع القطارات، فقام رسلان بالتأكيد على قيام العاملين في السكك الحديدة باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والالتزام بدرجة عالية من الأمان والحيطة لمواجهة انتشار هذا الفيروس.

ومن جانب أخر ارتفع عدد ركاب السكك الحديدية إلى 450 ألف راكب من بينهم 150 ألف راكب استخدموا القطار لمسافات طويلة والآخرين قاموا باستخدامه من أجل المسافات القصيرة، مع العلم أن إدارة السكك الحديدية تعمل على متابعة الأوضاع وتوفير جميع وسائل الأمن والأمان لجميع الركاب وعلى الجميع الالتزام بذلك لتجنب الإصابة بالفيروس.