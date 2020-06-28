استقبال مطار القاهرة لخمسة رحلات استثنائية

قام مطار القاهرة الدولي باستقبال حمسة رحلات استثنائية تحمل 876 مواطن من المصريين العالقين في كلاً من المملكة العربية السعودية والكويت وذلك في ظل الظروف التي يعاني منها العالم بأكمله، فقام جميع الركاب في الطائرة بالخضوع إلى الفحص الطبي داخل صالة وصول الطائرات في مطار القاهرة وجاء ذلك الأمر تحت إشراف مدير الحجر الصحي في المطار الأستاذ حازم حسين.

مع العلم أنه تم العمل على إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة وتم السماح بمغادرة جميع الركاب إلى منازلهم وسمج لهم أن يقضوا وقت العزل في المنزل لمدة أربعة عشر يوم مع العلم أن الشركة قد أعلنت عن استئناف رحلات الطيران ابتداء من شهر يوليو.