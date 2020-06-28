زيادة عدد ركاب المترو لأكثر من مليون راكب

ينقل المترو اليوم حوالي مليون و83 ألف راكب وذلك على الخطوط الثلاثة للمترو يزداد عدد ركاب المترو بعد أن التراجع الذي شاهدته أمس، فالخط الأول المرج حلون يعتبر أكبر خط قام بنقل أكثر من 536 ألف راكب، والخط الثاني جاء من شبرا المنيب ويحمل 342 ألف راكب إما بالنسبة للخط الثالث قام بنقل حوالي 91 ألف راكب.

وأكد مصدر مسئول بأن المترو يوفر أفضل الخدمات الصحية لجميع الركاب سواء كانت أعداد الركاب كبيرة أو خفيفة فيواجه المترو تراجع كبير في أعداد الركاب ولكن جميع أعضاء المترو يعملون جاهدين ليقدموا أفضل خدمة لجميع الركاب وعلى الجميع الالتزام بجميع الإرشادات الوقائية.