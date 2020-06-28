توقعات الأرصاد الجوية لطقس يوم الأحد

قامت هيئة الأرصاد الجوية بالإعلان عن حالة الطقس المتوقعة يوم الأحد، فمن المتوقع أن يكون الطقس مائل للحرارة طوال النهار في كلاً من القاهرة الكبرى والوجه البحري والطقس معتدل في السواحل الشمالية الشرقية والغربية وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر والجو شديد الحرارة في جنوب وشمال الصعيد.

كما أن الأرصاد الجوية قامت بالإعلان عن حالة الطقس المتوقعة فمن المفترض أن يكون الطقس لطيف في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية والغربية وشمال وجنوب الصعيد كما أن الأرصاد الجوية قامت بالتحذير من حدوث نشاط للرياح وهذا يؤدي لاضطراب في حركة الملاحة فالطقس في المجمل جيد ولا قلق منه.