زيادة عدد ركاب السكك الحديدية اليوم

يعمل رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدة المهندس أحمد رسلان على متابعة جميع إجراءات التشغيل وعدد الركاب وكثافتهم في جميع القطاعات على مدار اليوم لمتابعة هل يوجد زيادة بكثرة أم نقصان وقام بالتأكيد على أن الجميع يقومون باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لتجنب حدوث أي ضرر ويتم اتخاذ حد أقصى من إجراءات الأمان من خلال عمال الهيئة من أجل مواجهة الأزمة التي يمر بها العالم.

من جانب أخر واجه عدد ركاب السكك الحديد خلال أربعة وعشرون ساعة ارتفاع كبير فيصل عدد الركاب إلى 600 ألف راكب من بينهم ألف راكب على قطارات المسافات الطويلة و400 ألف راكب على القطارات ذو المسافات القصيرة.