حديث وزير الري عن قضية سد النهضة

قام وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي بالكشف عن إمكانية قبول مصر من أجل العمل على التفاوض في قضية سد النهضة مرة أخرى وقام بالتأكيد في مكالمة هاتفية في برنامج يحدث في مصر الذي يقوم بتقديمه الإعلامي شريف عامر على قناة إم بي سي مصر مؤكداً” سنرجع للتفاوض إذا وجدنا أن هناك نية من الجانب الإثيوبي للوصول إلى اتفاق نهائي عادل يحقق مصالح الأطراف الثلاثة”.

وأضاف أيضاً” أكدنا لإثيوبيا أنه يجمعنا جواز كاثلوكي مينفعش فيه طلاق لأن نهر النيل سيظل يجمعنا ولن يختفي لذلك يجب أن يكون نفسنا طويلا ولا نيأس في حل الأزمة، وأكمل الحديث” متمسكون بالنفس الطويل والمثابرة في أزمة سد النهضة حتي الوصول إلى هدفنا”.